В Испании возобновились массовые протесты против амнистии каталонских сепаратистов

Тысячи демонстрантов снова собрались в столице Испании Мадриде в воскресенье на митинг против запланированной правящей партией социалистов (PSOE) амнистии каталонских сепаратистов, к которому призвала оппозиционная Народная партия (PP).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По данным организаторов, собралось около 15 тысяч участников. В то же время полиция оценила количество демонстрантов примерно в восемь тысяч.

DPA

Демонстранты несли плакаты с упоминанием премьера от социалистов с такими лозунгами, как "Санчеса в тюрьму" и "Санчес – предатель родины". В своей речи лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что левое правительство является позором для страны.

"Во имя Испании, положите конец этой глупости!", – выкрикнул он на митинге к толпе.

Протест возник после того, как представители правящей партии социалистов и бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон начали в субботу в Швейцарии конфиденциальные переговоры по урегулированию длительного конфликта. Первая встреча "прошла хорошо", заявил участник переговоров от PSOE Сантос Сердан.

Ранее вице-президент правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Зигфрид Мурешан предупредил премьер-министра Испании Педро Санчеса, что Испания может потерять средства ЕС из-за противоречивого закона об амнистии каталонских сепаратистов.

Напомним, ранее лидер социалистов Испании Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепаратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. 13 ноября партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за спорного предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии.

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