Греція у 2024 році організує конференцію з відновлення України

В Афінах 15 лютого 2024 року відбудеться міжнародна конференція з питань відновлення України із залученням грецького бізнесу.

Про це під час візиту до Києва оголосив спеціальний уповноважений МЗС Грецької Республіки з питань України Спиридон Ламбрідіс, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського уряду.

За словами Ламбрідіса, серед ключових питань, які розгляне конференція в Афінах, є підготовка плану відбудови України за участі європейських агентств та українського уряду.

Також учасники обговорять інституційний механізм для долучення бізнесу до проєктів відбудови України й можливості співробітництва в окремих галузях – будівництво, транспорт, логістика, енергетика, технології, IT, консалтинг, охорона здоров’я тощо "за участі представників грецьких та українських торгово-промислових організацій".

Окремо спецпредставник грецького МЗС нагадав про намір Афін відкрити в Одесі спеціальний офіс з питань відбудови Одещини.

Нагадаємо, найперша міжнародна конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у швейцарському Лугано, 2023 року – у Лондоні. На ній учасники сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 мільярдів доларів на потреби Києва у відновленні й відбудові.

Конференція 2024 року запланована у Німеччині, а 2025-го – в Італії.