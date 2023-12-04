Греция в 2024 году организует конференцию по восстановлению Украины

В Афинах 15 февраля 2024 года состоится международная конференция по вопросам восстановления Украины с привлечением греческого бизнеса.

Об этом во время визита в Киев объявил специальный уполномоченный МИД Греческой Республики по вопросам Украины Спиридон Ламбридис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

По словам Ламбридиса, среди ключевых вопросов, которые рассмотрит конференция в Афинах, является подготовка плана восстановления Украины с участием европейских агентств и украинского правительства.

Также участники обсудят институциональный механизм для привлечения бизнеса к проектам восстановления Украины и возможности сотрудничества в отдельных отраслях – строительство, транспорт, логистика, энергетика, технологии, IT, консалтинг, здравоохранение и т.д. "при участии представителей греческих и украинских торгово-промышленных организаций".

Отдельно спецпредставитель греческого МИД напомнил о намерении Афин открыть в Одессе специальный офис по вопросам восстановления Одесской области.

Напомним, самая первая международная конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году – в Лондоне. На ней участники совокупно пообещали направить дополнительные 60 миллиардов долларов на нужды Киева в восстановлении и реконструкции.

Конференция 2024 года запланирована в Германии, а в 2025-м – в Италии.