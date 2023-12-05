Зеленський проведе закритий брифінг для сенаторів США

Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами на закритому брифінгу у вівторок за допомогою захищеної відеоконференції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, інформує The Hill.

Глава держави поінформує сенаторів про стан війни в Україні та необхідність підтримки Києва за день до першого процедурного голосування в Сенаті щодо додаткового пакета допомоги на 106 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів для України.

За словами Шумера, який представляє демократів, він запросив всіх сенаторів бути присутніми на брифінгу.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... в межах нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону цього голосування", – оголосив він у Сенаті.

Раніше Шумер призначив перше процедурне голосування щодо додаткового пакета допомоги на 106 мільярдів доларів, запропонованого президентом Джо Байденом для України, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та для гуманітарних цілей в Газі.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України, застерігши, що відмова за нього проголосувати допоможе РФ.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Минулого тижня він заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят. Тим часом у Білому домі попередили, що наявні кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.