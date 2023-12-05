Зеленский проведет закрытый брифинг для сенаторов США

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами на закрытом брифинге во вторник с помощью защищенной видеоконференции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, информирует The Hill.

Глава государства проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимости поддержки Киева за день до первого процедурного голосования в Сенате по дополнительному пакету помощи на 106 миллиардов долларов, который включает более 61 миллиарда долларов для Украины.

По словам Шумера, представляющего демократов, он пригласил всех сенаторов присутствовать на брифинге.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования", – объявил он в Сенате.

Ранее Шумер назначил первое процедурное голосование по дополнительному пакету помощи на 106 миллиардов долларов, предложенного президентом Джо Байденом для Украины, Израиля, стран Индо-Тихоокеанского региона и для гуманитарных целей в Газе.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, предостерегая, что отказ за него проголосовать поможет РФ.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

На прошлой неделе он заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников. Между тем в Белом доме предупредили, что имеющиеся средства для помощи Украине закончатся до конца года.