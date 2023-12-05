Российские пранкеры поговорили с вице-премьером Германии

Федеральное министерство экономики Германии во вторник подтвердило, что его глава, вице-премьер Роберт Габек говорил по телефону с российскими пранкерами по прозвищу Вован и Лексус.

Об этом ведомство сказало в комментарии агентству DPA, сообщает "Европейская правда".

В Минэкономики Германии сказали, что собеседник Хабека назвался представителем Африканского союза, а министр не озвучил информацию, связанную с безопасностью или конфиденциальными данными.

Кроме того, звонок "несколько раз прерывался из-за технических проблем с линией, поэтому связного разговора не получилось", а опубликованная пранкерами запись является "компиляцией", потому что министр не помнит ни вопросов, ни тона, в котором они были озвучены, говорится в комментарии.

На записи, среди прочего, Хабек объясняет на английском языке, что Украине следует помочь экспортировать зерно несмотря на атаки РФ; заручиться поддержкой стран Африки, которые могут давить на Путина; и что война против Украины может растянуться на годы.

В Министерстве экономики Германии добавили, что после звонка немецкие спецслужбы предупредили о возможности пранков, и усилили меры безопасности на подобные случаи.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект. Среди их последних жертв – премьер Италии Джорджия Мелони и бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

В прошлом году Лексус и Вован признали, что получают деньги от "Газпрома" – государственной российской компании.