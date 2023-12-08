Орбан в Париже повторил свою мантру против переговоров с "коррумпированной Украиной"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью изданию Le Point перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря заявил, что Украина – одна из самых коррумпированных стран мира, и повторил свои аргументы, почему он против начала переговоров о ее вступлении в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Прибыв в Париж, в разговоре с изданием Орбан заявил, что выступает против начала переговоров с Украиной, объяснив это двумя причинами. По словам Орбана, украинцы "не готовы к переговорам", а европейцы "не готовы принять их как полноправных членов".

Орбан отметил, что Венгрия как соседка Украины "точно знает, что происходит в Украине".

"Отчет Европейской комиссии о том, что из семи условий четыре уже выполнены, просто неправда. Известно, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Мы не можем принимать решение о начале процесса переговоров о вступлении", – заявил он.

Среди аргументов, почему ЕС не стоит приветствовать Украину в своих рядах, Орбан назвал экономическую причину. По его словам, в случае членства Украины Франции пришлось бы внести "более 3,5 миллиарда евро дополнительно" в общий бюджет ЕС.

Затем он привел пример из сферы сельского хозяйства, прогнозируя "ужасные последствия": "Украина – большая страна, с большим количеством сельского хозяйства. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую сельскохозяйственную систему, она уничтожит его на следующий день".

Поэтому, по словам Орбана, сначала нужно трансформировать систему выделения сельскохозяйственных субсидий ЕС.

Он призвал ЕС не повторять с Украиной "тех же ошибок, которые мы сделали с Турцией". Вместо этого Орбан предложил заключить с Украиной "договор о стратегическом партнерстве, включая соглашение по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность".

"Украине трудно, она страдает от российского вторжения, и мы решили ее поддержать. Поэтому легитимно, чтобы Европейский совет посылал хорошие сигналы Украине. Я за это. Однако есть и другие типы сигналов, которые нужно послать, кроме как открытие переговоров о членстве в Европейском Союзе. Мы не должны этого делать", – сказал Орбан.

После общения с Макроном Орбан заявил, что провел "замечательную" встречу с французским президентом, но не стал приводить никаких деталей.

Перед встречей, по информации СМИ, Макрон был оптимистически настроен относительно возможности убедить Орбана, который собирается блокировать все важные решения ЕС по Украине на саммите 14-15 декабря.

В четверг Орбан рассказал, что провел телефонный разговор с Санчесом и в нем убеждал не выносить на обсуждение на саммите вопрос об открытии переговоров с Украиной.