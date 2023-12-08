ЗМІ: В Іраку сімома снарядами обстріляли посольство США

Приблизно сім мінометних снарядів впали на територію посольства США в столиці Іраку Багдаді під час нападу на установу, що стало однією з найбільших атак на посольство за останній час.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомив неназваний американський військовий посадовець.

Посадовець США не виключив можливість того, що по посольству було випущено більше снарядів, але вони не потрапили на його територію.

За його словами, атака завдала дуже незначної шкоди, і ніхто не постраждав.

Вибухи пролунали біля посольства в центрі столиці близько 4 ранку у п'ятницю. Були включені сирени, які закликали людей сховатися в укриттях. Державні ЗМІ Іраку повідомили, що внаслідок нападу було пошкоджено штаб-квартиру іракської служби безпеки.

Це стало першим випадком обстрілу посольства США в країні більш ніж за рік. Цьому передували численні напади на військові бази, де дислокуються американські війська в Іраку та Сирії, що були зафіксовані з середини жовтня.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність, але попередні напади на американські війська були здійснені пов'язаними з Іраном проксі, які націлилися на американські інтереси в Сирії та Іраку через підтримку Вашингтоном Ізраїлю у війні проти ХАМАС.

Американський військовий посадовець також заявив, що авіабаза Айн аль-Асад, на якій базуються американські та інші міжнародні сили на заході Іраку, також була обстріляна, але снаряди не потрапили на територію бази.

У ліванському воєнізованому угрупованні "Хезболла" заявили, що атаки пов'язаних з Іраном угруповань по всьому Близькому Сходу мають на меті чинити тиск з метою зупинити наступ Ізраїлю в секторі Гази, але не згадали конкретно про п'ятничний напад.

Днями по американській військовій базі в сирійському районі Румейлан бойовики випустили 15 ракет з території Іраку.

Нагадаємо, 24 листопада ракети та бойові безпілотники чотири рази атакували американські сили в Іраку і Сирії, але обійшлося без жертв і пошкоджень інфраструктури.

На тлі атак проти американських військ США вбачають "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.