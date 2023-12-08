СМИ: В Ираке семью снарядами обстреляли посольство США

Приблизительно семь минометных снарядов упали на территорию посольства США в столице Ирака Багдаде во время нападения на учреждение, что стало одной из крупнейших атак на посольство за последнее время.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил неназванный американский военный чиновник.

Чиновник США не исключил возможность того, что по посольству было выпущено больше снарядов, но они не попали на его территорию.

По его словам, атака нанесла очень незначительный ущерб, и никто не пострадал.

Взрывы прогремели возле посольства в центре столицы около 4 утра в пятницу. Были включены сирены, которые призывали людей укрыться в укрытиях. Государственные СМИ Ирака сообщили, что в результате нападения была повреждена штаб-квартира иракской службы безопасности.

Это стало первым случаем обстрела посольства США в стране более чем за год. Этому предшествовали многочисленные нападения на военные базы, где дислоцируются американские войска в Ираке и Сирии, которые были зафиксированы с середины октября.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но предыдущие нападения на американские войска были совершены связанными с Ираном прокси, которые нацелились на американские интересы в Сирии и Ираке из-за поддержки Вашингтоном Израиля в войне против ХАМАС.

Американский военный чиновник также заявил, что авиабаза Айн аль-Асад, на которой базируются американские и другие международные силы на западе Ирака, также была обстреляна, но снаряды не попали на территорию базы.

В ливанской военизированной группировке "Хезболла" заявили, что атаки связанных с Ираном группировок по всему Ближнему Востоку имеют целью оказать давление с целью остановить наступление Израиля в секторе Газа, но не упомянули конкретно о пятничном нападении.

На днях по американской военной базе в сирийском районе Румейлан боевики выпустили 15 ракет с территории Ирака.

Напомним, 24 ноября ракеты и боевые беспилотники четыре раза атаковали американские силы в Ираке и Сирии, но обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

На фоне атак против американских войск США видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.