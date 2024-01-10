Уряд Данії готовий підтримати ініціативу про заборону піднімати іноземні прапори

Уряд Данії готовий підтримати ініціативу правих щодо заборони піднімати в країні прапори іноземних держав, окрім визначених обставин-винятків.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це сказав міністр юстиції Петер Гуммельгаард.

Із пропозицією про заборону піднімати у Данії прапори іноземних держав виступили праві "Данські демократи" (Danmarksdemokraterne).

У минулому правляча партія центристів (Moderaterne) виступала проти заборони, а ліберали, навпаки, підтримували ідею.

Гуммельгаард сказав, що тепер уряд готовий підтримати ініціативу, щоб гарантувати особливий статус національного прапора.

"З точки зору всього уряду, це не просто прапор, це те, що об’єднує нас усіх", – зазначив він.

Міністр зазначив, що у законодавстві однозначно мають бути передбачені певні винятки.

Резолюцію "демократів" розглядатимуть у четвер, а потенційне нове законодавство, за словами міністра, навряд чи буде схвалене раніше літа.

Також стало відомо, що данська ультраправа популістська партія "Нові праві" саморозпускається.