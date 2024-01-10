Правительство Дании готово поддержать инициативу о запрете поднимать иностранные флаги

Правительство Дании готово поддержать инициативу правых о запрете поднимать в стране флаги иностранных государств, кроме определенных обстоятельств-исключений.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр юстиции Петер Гуммельгаард.

С предложением о запрете поднимать в Дании флаги иностранных государств выступили правые "Датские демократы" (Danmarksdemokraterne).

В прошлом правящая партия центристов (Moderaterne) выступала против запрета, а либералы, наоборот, поддерживали идею.

Гуммельгаард сказал, что теперь правительство готово поддержать инициативу, чтобы гарантировать особый статус национального флага.

"С точки зрения всего правительства, это не просто флаг, это то, что объединяет нас всех", – отметил он.

Министр добавил, что при этом в законодательстве однозначно должны быть предусмотрены определенные исключения.

Резолюцию "демократов" будут рассматривать в четверг, а потенциальное новое законодательство, по словам министра, вряд ли будет одобрено раньше лета.

Также стало известно, что датская ультраправая популистская партия "Новые правые" самораспускается.