Німеччина обіцяє Лівану 15 млн євро на посилення армії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла виділити 15 мільйонів євро на зміцнення ліванських збройних сил на тлі напруженості на кордоні близькосхідної країни з Ізраїлем через війну в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Перебуваючи з візитом у Бейруті, глава німецького МЗС заявила, що військова допомога Берліна має допомогти ліванській армії краще захистити південний кордон з Ізраїлем.

Вона уточнила, що ці кошти підуть на закупівлю палива, а також на середньострокові заходи, такі як навчання ліванських військових спостереженню за кордоном.

За її словами, збройні сили Лівану повинні мати можливість здійснювати "ефективний контроль" над цією територією, щоб "стримувати озброєних бойовиків та терористичні організації".

Бербок, яка провела переговори з прем'єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, заявила, що ескалація конфлікту "стала б катастрофою для двох країн".

Вона також закликала проіранську "Хезболлу" вивести свої війська з прикордонного регіону з Ізраїлем, як того вимагає Резолюція ООН 1701, що поклала край війні між Ізраїлем та "Хезболлою" в 2006 році.

"Війна в Газі проти ХАМАС не повинна використовуватись як привід для відкриття ще одного фронту та провокування регіональної війни", – зауважила Бербок, яка зробила ці коментарі під час візиту на німецький фрегат "Баден-Вюртемберг" в порту Бейрута.

Німецькі військові входять до складу миротворчого контингенту UNIFIL, завданням якого є спостереження за територією на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Підтримуване Іраном ліванське бойове угруповання "Хезболла" та Ізраїль майже щодня обмінюються обстрілами на кордоні, відколи 7 жовтня почалася війна між Ізраїлем та ХАМАС.

Напруженість на кордоні викликала побоювання щодо ширшого регіонального конфлікту, що спонукало низку західних дипломатів прибути до Бейрута, щоб закликати до стриманості та обговорити політичні рішення.

Раніше Бербок заявила, що підтримуваний Іраном ліванський радикальний рух "Хезболла" та хусити повинні припинити небезпечну "гру з вогнем" на Близькому Сході.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ліванське бойове угруповання "Хезболла" не прагне війни з Ізраїлем.

Він також застеріг від втягування Лівану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Водночас повідомляли, що уряд Німеччини стежить за ситуацією на кордоні між Ізраїлем і Ліваном і вважає реальним ризик ескалації між двома країнами.