Германия обещает Ливану 15 млн евро на усиление армии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала выделить 15 миллионов евро на укрепление ливанских вооруженных сил на фоне напряженности на границе ближневосточной страны с Израилем из-за войны в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Находясь с визитом в Бейруте, глава МИД ФРГ заявила, что военная помощь Берлина должна помочь ливанской армии лучше защитить южную границу с Израилем.

Она уточнила, что эти средства пойдут на закупку топлива, а также на среднесрочные мероприятия, такие как обучение ливанских военных наблюдению за границей.

По ее словам, вооруженные силы Ливана должны иметь возможность осуществлять "эффективный контроль" над этой территорией, чтобы "сдерживать вооруженных боевиков и террористические организации".

Бербок, которая провела переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, заявила, что эскалация конфликта "стала бы катастрофой для двух стран".

Она также призвала проиранскую "Хезболлу" вывести свои войска из приграничного региона с Израилем, как того требует Резолюция ООН 1701, положившая конец войне между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.

"Война в Газе против ХАМАС не должна использоваться как предлог для открытия ещё одного фронта и провоцирования региональной войны", – отметила Бербок, которая сделала эти комментарии во время визита на немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" в порту Бейрута.

Немецкие военные входят в состав миротворческого контингента UNIFIL, задачей которого является наблюдение за территорией на израильско-ливанской границе.

Поддерживаемая Ираном ливанская боевая группировка "Хезболла" и Израиль почти ежедневно обмениваются обстрелами на границе, с тех пор как 7 октября 2023 года началась война между Израилем и ХАМАС.

Напряженность на границе вызвала опасения относительно более широкого регионального конфликта, что побудило ряд западных дипломатов прибыть в Бейрут, чтобы призвать к сдержанности и обсудить политические решения.

Ранее Бербок заявила, что поддерживаемое Ираном ливанское радикальное движение "Хезболла" и хуситы должны прекратить опасную "игру с огнем" на Ближнем Востоке.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ливанская боевая группировка "Хезболла" не хочет войны с Израилем.

Он также предостерег от втягивания Ливана в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что правительство Германии следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между двумя странами.