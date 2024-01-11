В Праге суд подтвердил приговор чеху, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе

Высший апелляционный суд Праги оставил в силе приговор в 21 год заочного заключения гражданину Чехии Алойзу Полаку, воевавшему на востоке Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание České noviny.

Суд отклонил апелляцию, в которой адвокат Полака требовал нового рассмотрения дела, и одновременно не удовлетворил просьбу прокурора отправить осужденного за решетку на 25 лет, назвав приговор адекватным.

"То, что подсудимый участвовал в боевых действиях, не вызывает сомнений", – сказал председатель апелляционной палаты Ян Кадлец.

Он заявил, что поскольку было установлено, где воевал Полак, и что тот был снайпером, нет оснований ставить под сомнение убийство четырех украинских военных в период 2016-2020 годов.

Адвокат боевика на основном судебном процессе отметил, что его подзащитного, вероятно, уже нет в живых.

Высший апелляционный суд Праги рассматривал дело в третий раз. Дважды он отправлял дело на новое рассмотрение из-за того, что приговор первой инстанции не включал убийство четырех украинских военных.

Впрочем, в сентябре 2023 года обвинение было подкреплено заключением военной экспертизы, и Уголовная палата признала мужчину виновным в участии в террористической группе и в террористическом нападении. Это увеличило ранее вынесенный ему приговор в 20 лет заключения, хотя в целом ему грозило до 26 лет лишения свободы.

В декабре 2023 года в Чехии Окружной суд района Прага-1 приговорил Якуба Яшека к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на 2,5 года за ношение нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что в Чехии сторонницу России и бывшего "почетного консула" марионеточной "ДНР" Нелу Лискову будут судить за подстрекательство к ненависти против украинцев и Украины.