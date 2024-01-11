Міністерка юстиції Литви застерегла від популізму в дебатах про російські школи

Міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська заявила, що політики повинні уникати популізму в обговоренні освіти національних меншин на тлі пропозицій відмовитися від російськомовної освіти в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Я б хотіла, щоб не було популізму, і я б дуже хотіла, щоб експерти в галузі освіти сіли за стіл переговорів та обговорили, як допомогти нашим громадянам", – зазначила вона.

За її словами, існують проблеми з точки зору якості, результатів іспитів, набору учнів та викладання литовської мови, якщо говорити про школи етнічних меншин, зокрема російські та польські.

Добровольська вказала, що як національні, так і міжнародні дослідження успішності учнів вказують на гірші результати в школах меншин, а також на регіональні відмінності, але для вирішення цих проблем потрібне "стратегічне бачення", а не просто "говорити, що ми замінюємо школи однієї етнічної меншини на школи з іншою мовою навчання".

Вона також зауважила, що питання меншин зазвичай привертають увагу у передвиборчі роки, щоб мобілізувати виборців.

Раніше спікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен не погодилася з ідеєю відмови від російських шкіл. Вона заявила, що збереження цих навчальних закладів вкрай важливе.

Міністр освіти Литви Гінтаутас Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні після інциденту, коли двоє підлітків з такої школи стріляли в однокласника через те, що він не підтримує війну Росії проти України.

Якштас розраховує, що рішення можуть ухвалити протягом кількох тижнів.

Однак не всі у литовському уряді згодні з тим, що школи для російської меншини слід закрити.