Министр юстиции Литвы предостерегла от популизма в дебатах о российских школах

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что политики должны избегать популизма в обсуждении образования национальных меньшинств на фоне предложений отказаться от русскоязычного образования в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Я бы хотела, чтобы не было популизма, и я бы очень хотела, чтобы эксперты в области образования сели за стол переговоров и обсудили, как помочь нашим гражданам", – отметила она.

По ее словам, существуют проблемы с точки зрения качества, результатов экзаменов, набора учеников и преподавания литовского языка, если говорить о школах этнических меньшинств, в частности русских и польских.

Добровольская указала, что как национальные, так и международные исследования успеваемости учащихся указывают на худшие результаты в школах меньшинств, а также на региональные различия, но для решения этих проблем нужно "стратегическое видение", а не просто "говорить, что мы заменяем школы одного этнического меньшинства на школы с другим языком обучения".

Она также отметила, что вопросы меньшинств обычно привлекают внимание в предвыборные годы, чтобы мобилизовать избирателей.

Ранее спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не согласилась с идеей отказа от российских школ. Она заявила, что сохранение этих учебных заведений крайне важно.

Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране после инцидента, когда двое подростков из такой школы стреляли в одноклассника из-за того, что он не поддерживает войну России против Украины.

Якштас рассчитывает, что решение могут принять в течение нескольких недель.

Однако не все в литовском правительстве согласны с тем, что школы для русского меньшинства следует закрыть.