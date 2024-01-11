Партія уряду Іспанії підтримала позов проти Ізраїлю за геноцид у Суді ООН

Крайня ліва партія Sumar, яка входить до коаліційного уряду Іспанії, 11 січня підтримала позов Південної Африки зі звинуваченням Ізраїлю в геноциді у Міжнародному суді ООН.

Таке повідомлення з’явилось у соцмережах партії, повідомляє "Європейська правда".

Sumar називає позов проти Ізраїлю в суді ООН "необхідним кроком для запобігання геноциду".

"Необхідно, щоб Міжнародний суд ООН терміново вжив запобіжних заходів для досягнення постійного припинення вогню. За справедливість. За мир. За свободу палестинського народу", – йдеться в повідомленні партії.

Sumar є молодшим партнером в коаліційному уряді меншості в Іспанії разом із Соціалістичною робітничою партією прем’єра Педро Санчеса. Лідерка лівих Йоланда Діас є міністеркою праці та однією з трьох віцепрем'єрів іспанського уряду.

Як повідомлялось, 11 січня в Міжнародному суді ООН відбулися перші слухання за скаргою Південно-Африканської Республіки, яка звинуватила Ізраїль у геноциді проти палестинського населення.

Представники ПАР аргументували, що операція у Газі є складовою системних утисків палестинського населення у регіоні з боку Ізраїлю протягом попередніх десятиліть, починаючи від самого створення єврейської держави у 1948 році. Ізраїльська юридична команда презентуватиме свою позицію у п’ятницю, 12 січня.

На ухвалення рішення про застосування тимчасових заходів очікувано знадобиться кілька тижнів, а увесь судовий процес у справі може тривати кілька років.

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня заявив, що вважає безпідставними звинувачення Ізраїлю у геноциді.