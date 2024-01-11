Партия правительства Испании поддержала иск против Израиля за геноцид в Суде ООН

Крайняя левая партия Sumar, которая входит в коалиционное правительство Испании, 11 января поддержала иск Южной Африки с обвинением Израиля в геноциде в Международном суде ООН.

Такое сообщение появилось в соцсетях партии, сообщает "Европейская правда".

Sumar называет иск против Израиля в суде ООН "необходимым шагом для предотвращения геноцида".

"Необходимо, чтобы Международный суд ООН срочно принял меры для достижения постоянного прекращения огня. За справедливость. За мир. За свободу палестинского народа", – говорится в сообщении партии.

Sumar является младшим партнером в коалиционном правительстве меньшинства в Испании вместе с Социалистической рабочей партией премьера Педро Санчеса. Лидер левых Йоланда Диас является министром труда и одной из трех вице-премьеров испанского правительства.

Как сообщалось, 11 января в Международном суде ООН состоялись первые слушания по жалобе Южно-Африканской Республики, которая обвинила Израиль в геноциде против палестинского населения.

Представители ЮАР аргументировали, что операция в Газе является составляющей системных притеснений палестинского населения в регионе со стороны Израиля в течение предыдущих десятилетий, начиная с самого создания еврейского государства в 1948 году. Израильская юридическая команда представит свою позицию в пятницу, 12 января.

На принятие решения о применении временных мер ожидаемо понадобится несколько недель, а весь судебный процесс по делу может занять несколько лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе заявил, что считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде.