В Давосе официально анонсировали визит президента Зеленского

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе объявили о личном участии президента Владимира Зеленского в одном из мероприятий 16 января.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Вместе с ним в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Бьорге Бренде.

Вечером 16 января в Давосе также состоится открытие проекта фонда Пинчука Deciding Your Tomorrow с участием топ-чиновников, включая президента Польши Анджея Дуду. Не исключено участие Владимира Зеленского и в этом мероприятии.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили о предполагаемом визите президента Украины в Швейцарию, который продлится два дня и охватит его выступление на Всемирном экономическом форуме. Официально программа визита не сообщалась.

Известно также, что накануне Зеленский провел первый телефонный разговор с действующей президентом Швейцарии Виолой Амгерд, а в Давосе 14 января состоится встреча на уровне советников по национальной безопасности по "формуле мира".