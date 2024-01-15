Міністр освіти Литви: конкретних пропозицій щодо відмови від російських шкіл немає

Міністр освіти, науки і спорту Гінтаутас Якштас заявив, що поки що немає конкретних пропозицій щодо його прагнення відмовитися від російськомовних шкіл.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

В інтерв'ю агентству ELTA він зазначив, що поки не буде належної оцінки, міністерство не вноситиме жодних пропозицій або рішень з цього питання.

За його словами, необхідно вдосконалювати чинну систему, щоб російськомовна молодь, яка живе в країні, могла легше адаптуватися в суспільстві.

"Думаю, мета у всіх одна – ми всі хочемо, щоб російськомовна молодь якомога успішніше інтегрувалася в Литві та змогла реалізувати свої таланти. Чи так це зараз? Ми бачимо це не завжди. Чи може бути краще? Ми хочемо шукати відповіді на це питання разом", – сказав Якштас.

Коментуючи критику на свою адресу, міністр заявив, що критика й дискусії, які виникають через неї, часто допомагають знайти кращі рішення.

"Дискусії стали більш активними, ніж раніше. Я думаю, що ці обговорення можуть допомогти знайти деякі рішення", – вказав він.

Раніше Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні після інциденту, коли двоє підлітків з такої школи стріляли в однокласника через те, що він не підтримує війну Росії проти України.

Міністр розраховує, що рішення можуть ухвалити протягом кількох тижнів.

Однак не всі у литовському уряді згодні з тим, що школи для російської меншини слід закрити.

Водночас спікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен не погодилася з ідеєю відмови від російських шкіл. Вона заявила, що збереження цих навчальних закладів вкрай важливе.