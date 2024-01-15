Министр образования Литвы: конкретных предложений по отказу от российских школ нет

Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил, что пока нет конкретных предложений относительно его стремления отказаться от русскоязычных школ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

В интервью агентству ELTA он отметил, что пока не будет надлежащей оценки, министерство не будет вносить никаких предложений или решений по этому вопросу.

По его словам, необходимо совершенствовать действующую систему, чтобы русскоязычная молодежь, которая живет в стране, могла легче адаптироваться в обществе.

"Думаю, цель у всех одна – мы все хотим, чтобы русскоязычная молодежь как можно успешнее интегрировалась в Литве и смогла реализовать свои таланты. Так ли это сейчас? Мы видим это не всегда. Может ли быть лучше? Мы хотим искать ответы на этот вопрос вместе", – сказал Якштас.

Комментируя критику в свой адрес, министр заявил, что критика и дискуссии, которые возникают из-за нее, часто помогают найти лучшие решения.

"Дискуссии стали более активными, чем раньше. Я думаю, что эти обсуждения могут помочь найти некоторые решения", – указал он.

Ранее Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране после инцидента, когда двое подростков из такой школы стреляли в одноклассника из-за того, что он не поддерживает войну России против Украины.

Якштас рассчитывает, что решение могут принять в течение нескольких недель.

Однако не все в литовском правительстве согласны с тем, что школы для русского меньшинства следует закрыть.

В то же время спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен не согласилась с идеей отказа от российских школ. Она заявила, что сохранение этих учебных заведений крайне важно.