Солидер немецкой "АдГ" уволила советника из-за скандальной встречи о "депортациях"

Солидер правопопулистов "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что прекращает сотрудничество со своим 69-летним пресс-секретарем и советником Роландом Хартвигом после того, как он "засветился" на скандальной встрече, где обсуждали массовую депортацию лиц иммигрантского происхождения.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

После встречи федерального правления "АдГ" вечером в понедельник в Берлине объявили, что контракт Роланда Хартвига с Алис Вайдель "прекращается по взаимному согласию" с момента этого объявления.

Напомним, скандал вспыхнул после расследования немецких журналистов, которые узнали содержание непубличной встречи политиков "АдГ" и членов ряда крайне правых организаций: на ней обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Первое время после скандала в партии дистанцировались от встречи и утверждали, что Хартвиг на этапе приглашения не знал о том, что там должен быть лидер крайне правого движения Identitären Bewegung Мартин Зельнер, который и озвучил план воплощения "реэмиграции".

Политики всего политического спектра Германии осудили содержание обсуждения, а по всей стране на выходных прошли многотысячные демонстрации против крайне правых.

Также это возобновило дебаты о возможности запретить деятельность партии на законодательном уровне как такой, что является опасной для страны.

Напомним, во второй половине 2023 года ультраправая "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.

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