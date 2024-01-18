Комітет Ради Європи із запобігання тортурам вимагає змінити умови тримання Саакашвілі

Комітет Ради Європи із запобігання тортурам за підсумками поїздки до Грузії у березні 2023 року вимагає змінити умови утримання пацієнтів-в’язнів у клініці "Вівамед", зокрема колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Місія під час візиту 25-27 березня 2023 року досліджувала умови доступу до медичної допомоги у пенітенціарних закладах, а також відвідала спеціальні палати клініки "Вівамед", де розміщувалися троє пацієнтів-в’язнів, яких згадують анонімно під кодами.

У фактажі доповіді дуже часто згадується "пан С". "Європейська правда" з'ясувала, що під цим кодом наводяться згадки про Міхеїла Саакашвілі. Це підтверджує також специфічний "маршрут" його переміщення між в'язницею і лікувальними закладами, наведений у звіті.

Так, згадується, що делегацію інформували про скаргу, подану "паном С" щодо поганого поводження і застосуванням до нього надмірної сили співробітниками пенітенціарної служби, які перевозили його з в’язниці №12 у Руставі до тюремної лікарні у листопаді 2021 року. У звіті просять грузинську владу повідомити про результат розслідування за цією скаргою.

Умови у клініці "Вівамед" загалом оцінюють як хороші. Проте у палаті-камері "пана С", на відміну від інших, не було вікон з краєвидом надвір – вікно було закрите матовим склом, тож він увесь час перебування там не бачив повноцінного денного світла. За два тижні після візиту місії з Грузії повідомили, що матове скло замінили на звичайне.

Місія помітила, що водночас у палаті Саакашвілі було більше меблів, тоді як в основному у палатах лише ліжка і тумбочки. Також у нього був доступ до телебачення та онлайн-ЗМІ, тоді як в інших двох в’язнів-пацієнтів – ні, хоча вони мали можливість брати книжки у невеликій бібліотеці.

Місія вважає, що неможливість для пацієнтів-в’язнів бувати надворі на сонці та відсутність фізичних навантажень була "антитерапевтичною", і так само не сприяє одужанню утримання повністю наодинці, як це було у випадку "пана С".

Комітет радить надавати усім в’язням-пацієнтам можливість щоденно бувати надворі і займатися фізичними вправами, надати їм доступ до ЗМІ і виділити кілька годин на день, коли їм дозволено спілкуватися з іншими пацієнтами або принаймні підготовленим персоналом.

Місія також розкритикувала відсутність систематизованих даних про стан пацієнтів, оскільки висновки кожного фахівця зберігаються окремо і з них важко скласти загальну картину і динаміку стану пацієнта. Висловили зауваження і до "нестачу справжніх індивідуальних планів лікування та комплексного підходу", а у випадку "пана С" – що, схоже, щонайменш деякі виявлені у нього симптоми недостатньо досліджували.

Місія розкритикувала застосування камер спостереження на поверсі, де розмістили "пана С", зазначаючи, що у його палаті таких було три, при цьому одна була постійно наведена на його ліжко, що можна вважати порушенням приватності і поваги до людської гідності.

Автори зазначають, що не дивно, що у таких умовах пацієнт висловлював недовіру персоналу лікарні і побоювався, що якісь дані про його стан опиняться у публічному доступі.

"На додачу, у кількох випадках були заяви для преси з боку лікарів клініки, представників пенітенціарної служби чи Міністерства юстиції (або інших посадовців та політиків, пов’язаних із владою) щодо стану здоров’я пана С, лікування і ставлення до запропонованого лікування, вочевидь без його попередньої згоди", – зазначають у доповіді, називаючи це порушенням медичної таємниці.

"У випадку пана С, хоча він мав доступ до низки фахівців і лікування, сукупність різних факторів – як утримання наодинці протягом багатьох місяців, недоступність перебування надворі і фізичних вправ, постійний відеонагляд – призвело до середовища, яке є гнітючим, принизливим і не сприяє покращенню його стану здоров’я", – наголошують автори.

Вони акцентують, що немедичний персонал не повинен мати доступу до медичної інформації, крім деяких винятків, а озброєні представники пенітенціарної служби не мають бути постійно присутні у палаті, крім виняткових випадків, коли це виправдано.

Практику використання камер CCTV закликають негайно переглянути і вважають, що у випадку "пана С", щодо якого захід пояснили "поведінкою, яку можна трактувати як завдання собі шкоди", як відмова від їжі чи лікування, таке використання камер було непропорційним ризику.

Закликають вжити заходів, щоб конфіденційна інформація про стан пацієнтів не розголошувалася без їхньої згоди, тим більш представникам ЗМІ, і надавалася лише уповноваженим законодавством органам у межах їхніх повноважень та з повагою до її конфіденційного характеру.

Нагадаємо, на початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні через відеовключення з клініки. Він мав вкрай виснажений вигляд, що викликало широкий резонанс.

Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.

У вересні українська сторона повідомляла, що досі не отримала дозволу для українського омбудсмена відвідати Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президенткою Грузії порушив питання доступу громадянина України Міхеїла Саакашвілі до належних умов лікування.