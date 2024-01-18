Комитет Совета Европы по предотвращению пыток требует изменить условия содержания Саакашвили

Комитет Совета Европы по предотвращению пыток по итогам поездки в Грузию в марте 2023 года требует изменить условия содержания пациентов-заключенных в клинике "Вивамед", в том числе бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Миссия во время визита 25-27 марта 2023 года исследовала условия доступа к медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях, а также посетила специальные палаты клиники "Вивамед", где размещались трое пациентов-заключенных, которых упоминают анонимно под кодами.

В фактаже доклада очень часто упоминается "господин С.". "Европейская правда" выяснила, что под этим кодом приводятся упоминания о Михеиле Саакашвили. Это подтверждает также специфический "маршрут" его перемещения между тюрьмой и лечебными учреждениями, приведенный в отчете.

Так, упоминается, что делегацию информировали о жалобе, поданной "господином С." относительно плохого обращения и применением к нему чрезмерной силы сотрудниками пенитенциарной службы, которые перевозили его из тюрьмы №12 в Рустави в тюремную больницу в ноябре 2021 года. В отчете просят грузинские власти сообщить о результате расследования по этой жалобе.

Условия в клинике "Вивамед" в целом оценивают как хорошие. Однако в палате-камере "господина С.", в отличие от других, не было окон с видом на улицу – окно было закрыто матовым стеклом, поэтому он все время пребывания там не видел полноценного дневного света. Через две недели после визита миссии из Грузии сообщили, что матовое стекло заменили на обычное.

Миссия заметила, что в то же время в палате Саакашвили было больше мебели, тогда как в основном в палатах только кровати и тумбочки. Также у него был доступ к телевидению и онлайн-СМИ, тогда как у других двух заключенных-пациентов – нет, хотя они имели возможность брать книги в небольшой библиотеке.

Миссия считает, что невозможность для пациентов-заключенных бывать на улице на солнце и отсутствие физических нагрузок была "антитерапевтической", и так же не способствует выздоровлению содержание полностью наедине, как это было в случае "господина С.".

Комитет советует предоставлять всем заключенным-пациентам возможность ежедневно бывать на улице и заниматься физическими упражнениями, предоставить им доступ к СМИ и выделить несколько часов в день, когда им разрешено общаться с другими пациентами или по крайней мере подготовленным персоналом.

Миссия также раскритиковала отсутствие систематизированных данных о состоянии пациентов, поскольку выводы каждого специалиста хранятся отдельно и из них трудно составить общую картину и динамику состояния пациента. Выразили замечания и к "недостатку настоящих индивидуальных планов лечения и комплексного подхода", а в случае "господина С." – что, похоже, по меньшей мере некоторые выявленные у него симптомы недостаточно исследовали.

Миссия раскритиковала применение камер наблюдения на этаже, где разместили "господина С.", отмечая, что в его палате таких было три, при этом одна была постоянно наведена на его кровать, что можно считать нарушением приватности и уважения к человеческому достоинству.

Авторы отмечают, что неудивительно, что в таких условиях пациент выражал недоверие персоналу больницы и опасался, что какие-то данные о его состоянии окажутся в публичном доступе.

"В дополнение, в нескольких случаях были заявления для прессы со стороны врачей клиники, представителей пенитенциарной службы или Министерства юстиции (или других должностных лиц и политиков, связанных с властью) о состоянии здоровья "господина С.", лечения и отношения к предложенному лечению, очевидно без его предварительного согласия", – отмечают в докладе, называя это нарушением медицинской тайны.

"В случае господина С., хотя он имел доступ к ряду специалистов и лечения, совокупность различных факторов – как содержание наедине в течение многих месяцев, недоступность пребывания на улице и физических упражнений, постоянное видеонаблюдение – привело к среде, которая является угнетающей, унизительной и не способствует улучшению его состояния здоровья", – отмечают авторы.

Они акцентируют, что немедицинский персонал не должен иметь доступа к медицинской информации, кроме некоторых исключений, а вооруженные представители пенитенциарной службы не должны постоянно присутствовать в палате, кроме исключительных случаев, когда это оправдано.

Практику использования камер CCTV призывают немедленно пересмотреть и считают, что в случае "господина С.", в отношении которого мероприятие объяснили "поведением, которое можно трактовать как нанесение себе вреда", как отказ от еды или лечения, такое использование камер было непропорциональным риску.

Призывают принять меры, чтобы конфиденциальная информация о состоянии пациентов не разглашалась без их согласия, тем более представителям СМИ, и предоставлялась только уполномоченным законодательством органам в пределах их полномочий и с уважением к ее конфиденциальному характеру.

Напомним, в начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники. У него был крайне истощенный вид, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у политика.

В сентябре украинская сторона сообщала, что до сих пор не получила разрешения для украинского омбудсмена посетить Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Грузии поднял вопрос доступа гражданина Украины Михеила Саакашвили к надлежащим условиям лечения.