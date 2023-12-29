Переговори Молдови з ЄС про вступ очолить один із її віцепрем’єрів

Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан оголосив, що головним переговірником з Європейським Союзом на переговорах про вступ буде один із віцепрем'єрів.

Про це Речан розповів в етері передачі на каналі NordNews, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Прем’єр Молдови підтвердив, що переговори з боку Кишинева про вступ до Європейського Союзу будуть вестить на рівні віцепрем'єра.

"Це важливо не тільки з політичного погляду, а й з організаційної та операційної точок зору. Ця людина має взаємодіяти і співпрацювати, задіювати ресурси з різних інших міністерств і агентств. Головному переговірнику, яким буде віцепрем'єр, допомагатиме Бюро євроінтеграції, склад якого вже затвердили", – додав він.

Речан також оголосив, що в січні уряд Молдови розпочне скринінг – тобто перевірку законодавства на відповідність праву Європейського Союзу, що є частиною переговорного процесу.

Хоча в молдовському уряді присутні чотири віцепрем’єр-міністри, лише один – міністр закордонних справ Ніку Попеску – відповідає за питання європейської інтеграції. У листопаді він очолив новостворене Бюро європейської інтеграції Молдови.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада підтримала відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Молдовська президентка Мая Санду раніше висловила сподівання, що переговори про членство Молдови в ЄС завершаться до 2030 року.