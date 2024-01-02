В Германии задержали пятого подозреваемого в связи с угрозой для Кельнского собора

В Германии задержали еще одного подозреваемого в связи с возможными планами атаки на знаменитый Кельнский собор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Подозреваемым оказался 41-летний немец турецкого происхождения, которого задержали в городе Бохум.

В воскресенье полиция задержала еще трех человек, которых впоследствии отпустили.

Накануне Рождества полиция также задержала 30-летнего гражданина Таджикистана.

В понедельник полиция продлила срок задержания двух подозреваемых, чтобы их могли удерживать еще до 14 дней для допроса.

Все подозреваемые якобы связаны с ИГ-Хорасан, ответвлением так называемого "Исламского государства" в Афганистане.

Незадолго до Рождества полиция получила информацию о возможном плане исламистского нападения на Кельнский собор в новогоднюю ночь, что привело к усилению мер безопасности вокруг знаменитой достопримечательности.

В понедельник полиция заявила, что продолжит охрану Кельнского собора.