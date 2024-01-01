У Німеччині продовжили посилену охорону Кельнського собору

У Німеччині поліція продовжить посилено охороняти знаменитий кафедральний собор у Кельні до подальших розпоряджень попри те, що святкування Нового року пройшло без інцидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

"У соборі продовжуватимуться перевірки безпеки. Як довго триватимуть ці заходи, наразі вирішується", – зазначив речник поліції.

За його словами, правоохоронці будуть і надалі перебувати біля собору.

Незадовго до Різдва поліція отримала інформацію про можливий план ісламістського нападу на Кельнський собор у новорічну ніч, що призвело до посилення заходів безпеки навколо знаменитої пам’ятки.

Раніше німецька поліція заявила, що затримала чоловіка у зв'язку з повідомленням про загрозу Кельнському кафедральному собору у святкові дні.

У новорічну ніч поліція взяла під варту ще трьох підозрюваних у зв'язку з можливими планами нападу на Кельнський собор.

Також повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.