В Испании привлекли армию для спасения 600 водителей, которые застряли в снегу

В Испании на помощь около 600 водителям, которые в пятницу застряли на автомагистрали в сильном снегопаде во время шторма Хуан, мобилизовали армейские подразделения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Снегопады привели к тому, что водители застряли на несколько часов на дороге N-122 между городами Сория и Агреда на севере Испании, поэтому власти заявили, что отправили войска с базы в Сарагосе, чтобы помочь водителям выехать из затора.

Представитель сил гражданской защиты Мигель Анхель Клаверо сообщил, в Арагоне на востоке Испании ряд дорог остался непроходимым из-за снегопада, а аэропорт Сарагосы закрыли.

В Сории температура уменьшалась до минус 13 градусов по Цельсию. В то же время сильные дожди прошли в западном регионе Эстремадура и в Каталонии на северо-востоке Испании.

На днях в Германии наблюдалась сложная ситуация на дорогах из-за снега и ледяного дождя.

Из-за снега и гололеда в Германии отменили сотни авиарейсов и много поездов дальнего следования, местами перекрыты дороги.

В то же время главный аэропорт Осло закрывался из соображений безопасности из-за сильного снегопада в столичном регионе Норвегии.

Перед этим гололед вызвал многочисленные ДТП также на дорогах в столице Молдовы.