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Прем'єр Чехії має частку в сумнівній спілці, яка могла відмивати гроші на боєприпаси для України

Понеділок, 22 січня 2024, 17:33

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала не вказав у декларації, що є власником частки в кредитній спілці Podnikatelská družstevní záložní (PDZ, буквально – "Підприємницька дружня кредитна спілка"), яка фігурує в розслідуванні щодо відмивання коштів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Seznam Zprávy.

Видання знайшло одного з акціонерів PDZ, бізнесмена Павла Вурста, на якого натрапило під час іншого розслідування. Той стверджує, що в кредитній спілці відбувалося відмивання готівкових грошей. Вурст каже, що ще між 2020 і 2021 роками подавав кримінальну заяву стосовно незаконних дій у PDZ, але нею не зацікавились.

Минулого року Seznam Zprávy сама почала розслідувати підозрілі фінансові операції кредитної спілки, коли, згідно з інформацією видання, там зникли 140 мільйонів чеських крон готівкою, призначених для закупівлі боєприпасів для України.

"Ми розслідуємо обставини, пов'язані з PDZ, справа щодо України стала поштовхом до цього", – підтвердило газеті джерело з Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Чехії.

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Видання також підтвердило від Вурста й самого Фіали, що чеський прем’єр має частку в PDZ, не відображену в його декларації. Вурст нібито попереджав політика перед виборами 2020 року, щоб той вирішив питання свого членства в проблемній спілці, але цього так і не сталось.

Сам Фіала в розмові із Seznam Zprávy заявив, що частку в PDZ отримав за рекомендацією близького радника, коли хотів диверсифікувати активи. Відсутність цієї інформації в декларації він пояснив тим, що вважав частку "звичайним банківським рахунком".

"У мене був рахунок з червня 2015 року по листопад 2020 року. Я поклав гроші у два етапи, спочатку 700 тисяч чеських крон, а потім 250 тисяч чеських крон. Я не користувався жодними фінансовими продуктами, у мене був лише рахунок. Поповнення та зняття грошей відбувалося банківським переказом", – розповів він.

У Чехії, як і в Україні, відповідно до закону, політики і й високопосадовці зобов'язані щорічно подавати майнові декларації. За відсутність у декларації інформації про частку в PDZ Фіалі, відповідно, загрожує штраф у 50 тисяч крон (2016 євро).

Нагадаємо, поліція Праги розслідує погрози чеському актору Ондржею Вечи через підтримку кампанії Skupina D, яка збирає кошти на безпілотники для України.

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