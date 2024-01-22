Премьер Чехии имеет долю в сомнительном союзе, который мог отмывать деньги на боеприпасы для Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала не указал в декларации, что является владельцем доли в кредитном союзе Podnikatelská družstevní záložní (PDZ, буквально – "Предпринимательский дружественный кредитный союз"), который фигурирует в расследовании по отмыванию средств.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Seznam Zprávy.

Издание нашло одного из акционеров PDZ, бизнесмена Павла Вурста, на которого наткнулось во время другого расследования. Тот утверждает, что в кредитном союзе происходило отмывание наличных денег. Вурст говорит, что еще между 2020 и 2021 годами подавал уголовное заявление о незаконных действиях в PDZ, но им не заинтересовались.

В прошлом году Seznam Zprávy сама начала расследовать подозрительные финансовые операции кредитного союза, когда, согласно информации издания, там исчезли 140 миллионов чешских крон наличными, предназначенных для закупки боеприпасов для Украины.

"Мы расследуем обстоятельства, связанные с PDZ, дело в отношении Украины стало толчком к этому", – подтвердил газете источник из Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии.

Издание также подтвердило от Вурста и самого Фиалы, что чешский премьер имеет долю в PDZ, не отраженную в его декларации. Вурст якобы предупреждал политика перед выборами 2020 года, чтобы тот решил вопрос своего членства в проблемном союзе, но этого так и не произошло.

Сам Фиала в разговоре с Seznam Zprávy заявил, что долю в PDZ получил по рекомендации близкого советника, когда хотел диверсифицировать активы. Отсутствие этой информации в декларации он объяснил тем, что считал долю "обычным банковским счетом".

"У меня был счет с июня 2015 года по ноябрь 2020 года. Я положил деньги в два этапа, сначала 700 тысяч чешских крон, а затем 250 тысяч чешских крон. Я не пользовался никакими финансовыми продуктами, у меня был только счет. Пополнение и снятие денег происходило банковским переводом", – рассказал он.

В Чехии, как и в Украине, согласно закону, политики и высокопоставленные чиновники обязаны ежегодно подавать имущественные декларации. За отсутствие в декларации информации о доле в PDZ Фиале, соответственно, грозит штраф в 50 тысяч крон (2016 евро).

Напомним, полиция Праги расследует угрозы чешскому актеру Ондржею Вечи из-за поддержки кампании Skupina D, которая собирает средства на беспилотники для Украины.