Мільярдери з Уолл-стріт планують збір коштів для кампанії конкурентки Трампа

Мільярдери з Уолл-стріт Стенлі Дракенміллер, Генрі Кравіс, Кен Лангоун і Кліфф Ассенс організовують 30 січня збір коштів для президентської кампанії конкурентки Дональда Трампа в отриманні номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року Ніккі Гейлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на донорів, які отримали відповідне запрошення.

За словами одного з донорів, який поділився деталями приватного заходу на умовах анонімності, цей захід, що пройде в Нью-Йорку, є частиною кампанії зі збору коштів, запланованої для Гейлі між праймериз у Нью-Гемпширі наступного вівторка та в її рідному штаті Південна Кароліна 24 лютого.

Вартість квитків на захід у Нью-Йорку сягає 33 200 доларів і починається від 3300 доларів. Економіст Гленн Хаббард та сенатор-республіканець Пет Тумі будуть співведучими.

Неназваний донор вказав, що після нью-йоркського збору коштів Гейлі планує відвідати Майамі і Палм-Біч у штаті Флорида, а потім зустрітися з багатими донорами в Каліфорнії й Техасі в перші два тижні лютого.

Дракенміллер раніше підтримував сенатора Тіма Скотта, ще одного представника Південної Кароліни, який призупинив свою президентську кампанію в листопаді, а в п'ятницю оголосив про свою підтримку лідера Республіканської партії Дональда Трампа.

Гейлі, яка заручилася підтримкою багатьох заможних фінансистів, зіткнулася зі зростаючим тиском, щоб забезпечити сильний виступ у Нью-Гемпширі.

Виступи Гейлі на республіканських президентських дебатах допомогли залучити великих донорів, які раніше підтримували Скотта, зокрема адвоката Еріка Левіна, який також є співведучим нью-йоркського збору коштів, а також групи "Американці за процвітання", що має тісні зв'язки з мільярдером Чарльзом Кохом.

У четвертому кварталі її кампанія повідомила про найбільший збір коштів, додавши до своєї скарбнички 24 мільйони доларів. В останні тижні кампанія Гейлі також почала витрачати більше коштів, замовивши мільйони доларів на рекламу.

Претендентка на президентську номінацію розраховує на сильний виступ у Нью-Гемпширі наступного тижня, щоб підтримати свою кампанію до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Невдалий результат у Нью-Гемпширі може приглушити ентузіазм донорів щодо подальшої підтримки Гейлі та розчистити шлях для Трампа, щоб отримати номінацію від республіканців.

Раніше Гейлі публічно поставила під сумнів здатність Дональда Трампа знову стати президентом.

Перед цим вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Дональда Трампа, якщо він виграє номінацію від Республіканської партії.

За даними ЗМІ, Трамп намагається добитись зняття конкурентів зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року, аби не відволікатись на них протягом кампанії.

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