Миллиардеры с Уолл-стрит планируют сбор средств для кампании конкурентки Трампа

Миллиардеры с Уолл-стрит Стэнли Дракенмиллер, Генри Кравис, Кен Лангоун и Клифф Ассенс организуют 30 января сбор средств для президентской кампании конкурентки Дональда Трампа в получении номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Хейли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доноров, которые получили соответствующее приглашение.

По словам одного из доноров, который поделился деталями частного мероприятия на условиях анонимности, это мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке, является частью кампании по сбору средств, запланированной для Хейли между праймериз в Нью-Гэмпшире в следующий вторник и в ее родном штате Южная Каролина 24 февраля.

Стоимость билетов на мероприятие в Нью-Йорке достигает 33 200 долларов и начинается от 3300 долларов. Экономист Гленн Хаббард и сенатор-республиканец Пэт Туми будут соведущими.

Неназванный донор указал, что после нью-йоркского сбора средств Хейли планирует посетить Майами и Палм-Бич в штате Флорида, а затем встретиться с богатыми донорами в Калифорнии и Техасе в первые две недели февраля.

Дракенмиллер ранее поддерживал сенатора Тима Скотта, еще одного представителя Южной Каролины, который приостановил свою президентскую кампанию в ноябре, а в пятницу объявил о своей поддержке лидера Республиканской партии Дональда Трампа.

Хейли, которая заручилась поддержкой многих состоятельных финансистов, столкнулась с растущим давлением, чтобы обеспечить сильное выступление в Нью-Гемпшире.

Выступления Хейли на республиканских президентских дебатах помогли привлечь крупных доноров, которые ранее поддерживали Скотта, в частности адвоката Эрика Левина, который также является соведущим нью-йоркского сбора средств, а также группы "Американцы за процветание", имеющей тесные связи с миллиардером Чарльзом Кохом.

В четвертом квартале ее кампания сообщила о самом большом сборе средств, добавив в свою копилку 24 миллиона долларов. В последние недели кампания Хейли также начала тратить больше средств, заказав миллионы долларов на рекламу.

Претендентка на президентскую номинацию рассчитывает на сильное выступление в Нью-Гемпшире на следующей неделе, чтобы поддержать свою кампанию до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Неудачный результат в Нью-Гемпшире может приглушить энтузиазм доноров относительно дальнейшей поддержки Хейли и расчистить путь для Трампа, чтобы получить номинацию от республиканцев.

Ранее Хейли публично поставила под сомнение способность Дональда Трампа снова стать президентом.

Перед этим она заявила, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, если он выиграет номинацию от Республиканской партии.

По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.

Читайте также: Никки Хейли, главная соперница Трампа. Рассказываем о кандидатке, чей успех выгоден Украине