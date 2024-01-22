Німеччина закликала до більш глобальних дій проти наркоторговців

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що для боротьби з контрабандою наркотиків необхідно посилити глобальну співпрацю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

"Я хочу більш жорстких і скоординованих на міжнародному рівні дій проти кокаїну та наркоторгівлі", – сказала Фезер в інтерв'ю німецькій медіа-групі Funke.

За її словами, наркокартелі відповідальні за "неймовірну спіраль насильства", яка включає в себе погрози й навіть вбивства журналістів та прокурорів, а також створення камер тортур в Європі.

"Порти Нідерландів, Бельгії та Франції відчувають все більшу напругу через міжнародну контрабанду наркотиків", – зазначила міністерка, додавши що наркоторговці також націлилися на головний порт Німеччини в Гамбурзі.

Глава МВС вказала на низку превентивних заходів, які вона хотіла б бачити посиленими в майбутньому, серед яких – визначення того, які компанії або підставні особи беруть участь у незаконному обігу наркотиків, а також інформування поліцією легальних судноплавних компаній про спроби контрабанди з боку картелів.

На її думку, працівники портів повинні мати контактні особи, до яких вони можуть звернутися, коли на них чинять тиск злочинці, та мають отримувати справедливу зарплату, щоб гроші від картелів не були для них спокусою.

Вона повідомила, що незабаром вирушить до Південної Америки, для співпраці правоохоронців у протидії масового потрапляння наркотиків до Європи.

"Бразилія, зокрема, є для нас ключовим партнером у боротьбі з контрабандою наркотиків. Я також хотіла би співпрацювати з Перу та Колумбією", – вказала Фезер.

Раніше повідомляли, що бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена в 2023 році, встановивши рекорд другий рік поспіль.

Перед цим стало відомо, що у Німеччині у 2023 році також вилучили рекордну кількість кокаїну.

Крім того, 22 грудня стало відомо, що португальські та іспанські правоохоронці за сприяння Європолу заарештували дев'ятьох підозрюваних у масштабній контрабанді кокаїну з Південної Америки до ЄС, яка діяла з 1980-х років.