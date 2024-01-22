Германия призвала к более глобальным действиям против наркоторговцев

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что для борьбы с контрабандой наркотиков необходимо усилить глобальное сотрудничество.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

"Я хочу более жестких и скоординированных на международном уровне действий против кокаина и наркоторговли", – сказала Фезер в интервью немецкой медиа-группе Funke.

По ее словам, наркокартели ответственны за "невероятную спираль насилия", которая включает в себя угрозы и даже убийства журналистов и прокуроров, а также создание камер пыток в Европе.

"Порты Нидерландов, Бельгии и Франции испытывают все большее напряжение из-за международной контрабанды наркотиков", – отметила министр, добавив, что наркоторговцы также нацелились на главный порт Германии в Гамбурге.

Глава МВД указала на ряд превентивных мер, которые она хотела бы видеть усиленными в будущем, среди которых – определение того, какие компании или подставные лица участвуют в незаконном обороте наркотиков, а также информирование полицией легальных судоходных компаний о попытках контрабанды со стороны картелей.

По ее мнению, работники портов должны иметь контактные лица, к которым они могут обратиться, когда на них оказывают давление преступники, и должны получать справедливую зарплату, чтобы деньги от картелей не были для них соблазном.

Она сообщила, что вскоре отправится в Южную Америку, для сотрудничества правоохранителей в противодействии массового попадания наркотиков в Европу.

"Бразилия, в частности, является для нас ключевым партнером в борьбе с контрабандой наркотиков. Я также хотела бы сотрудничать с Перу и Колумбией", – указала Фезер.

Ранее сообщалось, что бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году, установив рекорд второй год подряд.

Перед этим стало известно, что в Германии в 2023 году также изъяли рекордное количество кокаина.

22 декабря стало известно, что португальские и испанские правоохранители при содействии Европола арестовали девять подозреваемых в масштабной контрабанде кокаина из Южной Америки в ЕС, которая действовала с 1980-х годов.