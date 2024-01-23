Литовские фермеры возобновили протесты против политики правительства

Фермеры в Литве 23 января возобновили свои протесты против политики правительства, которые продлятся до 26 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Уже во вторник утром водители в Вильнюсе столкнулись с пробками в связи с организованным протестом. Они делятся в интернете информацией о том, что движется интенсивный поток сельскохозяйственной техники.

По плану фермеров, во вторник в Вильнюсе состоятся технические и подготовительные работы: прибудет техника и будет установлена сцена перед зданием правительства.

В среду и четверг с 11:00 до 16:00 у здания правительства соберется около 2 тысяч человек, а представители Литовского сельскохозяйственного совета и другие фермеры расскажут о проблемах, которые их беспокоят, а также пригласят выступить представителей правительства.

"Более 800 машин (...) прибудут в Вильнюс, а затем их будут сопровождать в центр города, на проспект Гедиминаса", – сказал, имея в виду главную улицу литовской столицы, председатель Литовского сельскохозяйственного совета Игнас Гофманас.

По сообщению муниципалитета, с 11:00 вторника до 16:00 пятницы тракторы и лесовозы будут припаркованы в городе.

С утра вторника до 16:00 26 января будет запрещено движение на нескольких участках проспекта Гедиминаса, за исключением транспорта жителей, служебного и общественного транспорта.

Фермеры выступают против аграрной политики правительства, повышения акцизов на сжиженный газ, восстановления многолетних лугов, а также призывают к решению молочного кризиса и других проблем.

Между тем фермеры, протестующие во Франции, заявили о таране их блокады на трассе, один человек погиб.