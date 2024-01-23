Болгарія хоче купити в США системи ППО для захисту від балістичних ракет

Болгарія не захищена від атак балістичними ракетами та терміново потребує модернізації систем протиповітряної оборони (ППО).

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю телеканалу Nova TV заявив заступник міністра оборони Атанас Запрянов, повідомляє News.bg.

За словами посадовця, контрактів на розгортання нових систем протиповітряної оборони ще немає, але переговори тривають. Він уточнив, що це було однією з тем обговорення під час його з міністром оборони Тодором Тагаревим візиту до США.

"Наші системи протиповітряної оборони старі й мають знижені можливості. Болгарія наразі не має протиракетної системи", – вказав Запрянов.

Заступник міністра зазначив, що Болгарії буде складно отримати системи Patriot, оскільки їх виробництво є невеликим, і навіть якщо їх замовити зараз, вони будуть доступні через 8-9 років.

Як інформує Sofia Globe, раніше міністр оборони Тодор Тагарев повідомив, що Софія веде переговори з Вашингтоном про розміщення зенітних та протикорабельних ракетних комплексів в Болгарії на виконання рішення парламенту від 8 грудня про посилення обороноздатності.

"Звичайно, потрібен час, щоб досягти спільного розуміння. І Пентагон, і Держдеп знають про ситуацію, яка тут склалася, і з часом будуть проведені подальші зустрічі й переговори на різних рівнях, щоб ми могли підвищити нашу безпеку за допомогою наших союзників", – заявив посадовець.

Раніше повідомляли, що Болгарія інвестує 6 мільярдів євро в інфраструктуру, яка в разі потреби допоможе розгорнути сили НАТО на східному фланзі, але також може бути використана для цивільних потреб.

Країна вже придбала нові винищувачі F-16 Block 70 за $2,4 млрд, 200 американських бойових машин піхоти Stryker за $1,1 млрд і будує два нових патрульних кораблі.

Інші проєкти включають посилення берегової охорони, будівництво нових військових радарів і навіть купівлю підводних човнів.