Болгария хочет купить у США системы ПВО для защиты от баллистических ракет

Болгария не защищена от атак баллистическими ракетами и срочно нуждается в модернизации систем противовоздушной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью телеканалу Nova TV заявил заместитель министра обороны Атанас Запрянов, сообщает News.bg.

По словам чиновника, контрактов на развертывание новых систем противовоздушной обороны еще нет, но переговоры продолжаются. Он уточнил, что это было одной из тем обсуждения во время его с министром обороны Тодором Тагаревым визита в США.

"Наши системы противовоздушной обороны старые и имеют сниженные возможности. У Болгарии пока нет противоракетной системы", – указал Запрянов.

Заместитель министра отметил, что Болгарии будет сложно получить системы Patriot, поскольку их производство является небольшим, и даже если их заказать сейчас, они будут доступны через 8-9 лет.

Как информирует Sofia Globe, ранее министр обороны Тодор Тагарев сообщил, что София ведет переговоры с Вашингтоном о размещении зенитных и противокорабельных ракетных комплексов в Болгарии во исполнение решения парламента от 8 декабря об усилении обороноспособности.

"Конечно, нужно время, чтобы достичь общего понимания. И Пентагон, и Госдеп знают о ситуации, которая здесь сложилась, и со временем будут проведены дальнейшие встречи и переговоры на разных уровнях, чтобы мы могли повысить нашу безопасность с помощью наших союзников", – заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что Болгария инвестирует 6 миллиардов евро в инфраструктуру, которая в случае необходимости поможет развернуть силы НАТО на восточном фланге, но также может быть использована для гражданских нужд.

Страна уже приобрела новые истребители F-16 Block 70 за $2,4 млрд, 200 американских боевых машин пехоты Stryker за $1,1 млрд и строит два новых патрульных корабля.

Другие проекты включают усиление береговой охраны, строительство новых военных радаров и даже покупку подводных лодок.