У Німеччині неонацисти провокували учасників протесту проти крайніх правих

У німецькому місті Пірна 15 людей у характерному для неонацистів одязі провокували учасників демонстрації проти правопопулістів з партії "Альтернатива для Німеччини" та правого екстремізму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

На мітинг у Пірні зібралося приблизно тисяча людей, коли 15 правих екстремістів у високих черевиках та куртках-бомберах пройшли маршем поряд з антинацистською демонстрацією в центрі міста та провокували протестувальників.

@Kranzschwinger/Twitter (X)

"Невелика група повідомила про спонтанне зібрання. Їм виділили місце на краю ринку та тримали на відстані від інших демонстрантів", – заявив представник поліції.

Один з екстремістів навіть марширував у коричневій уніформі, схожій на форму сумнозвісних штурмових загонів (SA) у Третьому Рейху. У 1925 році коричневий став офіційним кольором націонал-соціалістичного руху.

Втім, такий вибір одягу не є протизаконним, якщо на ньому немає заборонених символів (наприклад, нарукавної пов'язки зі свастикою). Тому правоохоронці, які забезпечували безпеку під час двох демонстрацій, не змогли виявити жодних злочинних дій.

Раніше Федеральний конституційний суд Німеччини схвалив заборону на держфінансування правоекстремістської "Національної демократичної партії".

Рішення КС у цьому питанні чекали як прецеденту ті, хто розглядає можливість заборони чи позбавлення фінансування правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Нагадаємо, в неділю у Німеччині пройшла чергова хвиля демонстрацій проти ідей крайніх правих партій. Окремі заходи, як у Мюнхені, виявилися настільки масштабними, що поліція наказала їм розходитися.

Поштовхом до протестів і розмов про заборону партії "Альтернатива для Німеччини" стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих за участю її представників, на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.