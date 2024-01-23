В Германии неонацисты провоцировали участников протеста против ультраправых

В немецком городе Пирна 15 человек в характерной для неонацистов одежде провоцировали участников демонстрации против правопопулистов из партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

На митинг в Пирне собралось около тысячи человек, когда 15 правых экстремистов в высоких ботинках и куртках-бомберах прошли маршем рядом с антинацистской демонстрацией в центре города и провоцировали протестующих.

@Kranzschwinger/Twitter (X)

"Небольшая группа сообщила о спонтанном собрании. Им выделили место на краю рынка и держали на расстоянии от других демонстрантов", – заявил представитель полиции.

Один из экстремистов даже маршировал в коричневой униформе, похожей на форму печально известных штурмовых отрядов (SA) в Третьем Рейхе. В 1925 году коричневый стал официальным цветом национал-социалистического движения.

Впрочем, такой выбор одежды не является противозаконным, если на нем нет запрещенных символов (например, нарукавной повязки со свастикой). Поэтому правоохранители, которые обеспечивали безопасность во время двух демонстраций, не смогли обнаружить никаких преступных действий.

Ранее Федеральный конституционный суд Германии одобрил запрет на госфинансирование правоэкстремистской "Национальной демократической партии".

Решения Конституционного суда по этому вопросу ждали как прецедента те, кто рассматривает возможность запрета или лишения финансирования правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Напомним, в воскресенье в Германии прошла очередная волна демонстраций против идей крайне правых партий. Отдельные мероприятия, как в Мюнхене, оказались настолько масштабными, что полиция приказала им расходиться.

Толчком к протестам и разговорам о запрете партии "Альтернатива для Германии" стало обнародование информации о встрече крайне правых с участием ее представителей, на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.