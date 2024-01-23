Социалисты Португалии наращивают лидерство, поддержка ультраправых резко выросла

Социалистическая партия Португалии, которая была у власти до отставки правительства в декабре, увеличила свое лидерство перед досрочными выборами в парламент 10 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос компании Intercampus для изданий Correio da Manha и Jornal de Negocios, сообщает Reuters.

Согласно исследованию, социалисты получили 26,4% поддержки по сравнению с 25,4% месяц назад. В то же время популярность ультраправой Chega! ("Хватит!"), которая занимает третье место и недавно смягчила свою популистскую и антиистеблишментскую риторику, подскочила до 16,6% поддержки с 11,6%.

Демократический альянс, в который входят правоцентристская оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП), консервативная CDS-PP и монархическая партия, имеет 20,8% поддержки, хотя в декабре только СДП имела 22,5%.

Рейтинг социалистов пока не позволяет им рассчитывать на парламентское большинство. При этом лидер СДП Луис Монтенегро исключил любую коалицию с Chega!, из-за чего в Португалии не исключают проведения вскоре новых выборов.

Ранее Социалистическая партия Португалии избрала Педру Нуну Сантуша лидером партии на следующих парламентских выборах после отставки премьер-министра Антониу Кошти.

Год назад он подал в отставку с должности министра инфраструктуры после скандала, связанного с большой выходной помощью национальной авиакомпании TAP, которая подпадала под его компетенцию.

Напомним, 8 декабря резидент Португалии Марсело Ребелу де Соуза объявил об отставке правительства страны в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошти из-за коррупционного скандала.