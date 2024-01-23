Глава МЗС Люксембургу: Буде важко переконати Угорщину схвалити допомогу Україні

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель заявив, що буде важко переконати Угорщину підтримати збільшення фінансової допомоги Україні на саміті ЄС 1 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Це складно. Я добре знаю (угорського прем'єра) Віктора Орбана... переконати його буде непросто. Але тепер ми знаємо, що якщо ми не підтримаємо Україну, то хто наступний зіткнеться з російським вторгненням?", – сказав Беттель, додавши, що сподівається на укладення угоди наступного тижня.

За його словами, Київ потребує як військової, так і фінансової допомоги.

"Потрібна як одна, так і інша допомога. Військова – для того, щоб вони могли досягати успіху, а не бути знищеними з дня на день", – зазначив Беттель.

Глава МЗС вказав, що склалося погане враження, коли напередодні грудневого саміту ЄС, на якому була потрібна підтримка Орбана щодо України, Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро для Угорщини, що до цього часу були заморожені через відхід Будапешта від демократії.

"Минулого разу у нас була важка угода. Віктор Орбан пішов до туалету", – сказав Беттель, маючи на увазі, що завдяки цьому вдалося уникнути ветування Угорщиною рішення про переговори про вступ України в ЄС, хоча інші стверджують, що Орбан вийшов з кімнати на перерву на каву.

"Ми не можемо створювати враження, що мати спільну позицію – це означає платити (Будапешту)... Це не дуже хороший прецедент", – переконаний міністр.

Беттель додав, що окрім військової допомоги Україні, ЄС також має посилити свій військовий потенціал, щоб гарантувати власну безпеку, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США.

Крім того, він визнав, що "дуже обережно" ставиться до перспектив конфіскації заморожених активів РФ без судового дозволу попри тиск з боку Сполучених Штатів.

Раніше повідомляли, що лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.

Джерела ЗМІ підкреслили, що якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, ЄС може запустити наступний етап штрафних заходів проти Угорщини, що може призвести до позбавлення її права голосу як країни-члена.

Водночас такий сценарій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше попередив, що захищатиме Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення її права голосу в ЄС.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на пакет допомоги на 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.