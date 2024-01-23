Глава МИД Люксембурга: Будет трудно убедить Венгрию одобрить помощь Украине

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что будет трудно убедить Венгрию поддержать увеличение финансовой помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.

"Это сложно. Я хорошо знаю (венгерского премьера) Виктора Орбана... убедить его будет непросто. Но теперь мы знаем, что если мы не поддержим Украину, то кто следующий столкнется с российским вторжением?", – сказал Беттель, добавив, что надеется на заключение соглашения на следующей неделе.

По его словам, Киев нуждается как в военной, так и финансовой помощи.

"Нужна как одна, так и другая помощь. Военная – для того, чтобы они могли добиваться успеха, а не быть уничтоженными со дня на день", – отметил Беттель.

Глава МИД указал, что сложилось плохое впечатление, когда накануне декабрьского саммита ЕС, на котором требовалась поддержка Орбана по Украине, Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро для Венгрии, которые до этого времени были заморожены из-за отхода Будапешта от демократии.

"В прошлый раз у нас была тяжелая сделка. Виктор Орбан пошел в туалет", – сказал Беттель, имея в виду, что благодаря этому удалось избежать ветирования Венгрией решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС, хотя другие утверждают, что Орбан вышел из комнаты на перерыв на кофе.

"Мы не можем создавать впечатление, что иметь общую позицию – это значит платить (Будапешту)... Это не очень хороший прецедент", – убежден министр.

Беттель добавил, что кроме военной помощи Украине, ЕС также должен усилить свой военный потенциал, чтобы гарантировать собственную безопасность, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Кроме того, он признал, что "очень осторожно" относится к перспективам конфискации замороженных активов РФ без судебного разрешения, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля.

Источники СМИ подчеркнули, что если Орбан решит пойти по этому пути, ЕС может запустить следующий этап штрафных мер против Венгрии, что может привести к лишению ее права голоса как страны-члена.

Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на этот пакет помощи при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.