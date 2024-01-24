Укр Рус Eng

У Чехії на переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга і вантажівки, машиніст загинув

Середа, 24 січня 2024, 12:35

Вдосвіта у середу неподалік чеської Острави на залізничному переїзді зіткнулися пасажирський поїзд і вантажівка, машиніст потяга загинув.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався біля містечка Карвіна, що фактично на польсько-чеському кордоні. Близько 5:40 пасажирський потяг із 70 людьми наїхав на вантажівку, що опинилась на залізничному переїзді.

 

Внаслідок аварії 31-річний машиніст потяга загинув, 20 інших людей травмовані. 

Водій вантажівки залишився живий, тому що встиг вибратися з машини до зіткнення. З його слів, він виїхав на переїзд ще до увімкнення попереджувального сигналу про наближення поїзда, але застряг на коліях.

 

На місце прибули шість екіпажів швидкої, у тому числі гелікоптер. 18 людей після огляду та першої допомоги госпіталізували, одну жінку з більш серйозними травмами забрали до Острави гелікоптером. 

Пасажирів, які не постраждали, забрали з місця події автобусом. 

Рух на залізничній лінії у місці аварії ймовірно буде зупинений до кінця дня.

Водієві загрожують звинувачення у створенні небезпеки для громадськості через недбалість. 

На початку січня внаслідок зіткнення на залізничному переїзді у Польщі під Познанню загинув провідник поїзда. Минулої осені у Польщі сталося лобове зіткнення потягів, тоді обійшлося без летальних наслідків.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія інциденти