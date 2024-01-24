У Чехії на переїзді сталося зіткнення пасажирського потяга і вантажівки, машиніст загинув

Вдосвіта у середу неподалік чеської Острави на залізничному переїзді зіткнулися пасажирський поїзд і вантажівка, машиніст потяга загинув.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався біля містечка Карвіна, що фактично на польсько-чеському кордоні. Близько 5:40 пасажирський потяг із 70 людьми наїхав на вантажівку, що опинилась на залізничному переїзді.

Внаслідок аварії 31-річний машиніст потяга загинув, 20 інших людей травмовані.

Водій вантажівки залишився живий, тому що встиг вибратися з машини до зіткнення. З його слів, він виїхав на переїзд ще до увімкнення попереджувального сигналу про наближення поїзда, але застряг на коліях.

На місце прибули шість екіпажів швидкої, у тому числі гелікоптер. 18 людей після огляду та першої допомоги госпіталізували, одну жінку з більш серйозними травмами забрали до Острави гелікоптером.

Пасажирів, які не постраждали, забрали з місця події автобусом.

Рух на залізничній лінії у місці аварії ймовірно буде зупинений до кінця дня.

Probíhá vyšetřování nehody všech dotčených složek. Hasiči @Spravazeleznic budou odstraňovat následky nehody, to bude možné až po uzavření šetření na místě události. pic.twitter.com/a1YWpnPmk8 — DATEL (@datel_informuje) January 24, 2024

Водієві загрожують звинувачення у створенні небезпеки для громадськості через недбалість.

На початку січня внаслідок зіткнення на залізничному переїзді у Польщі під Познанню загинув провідник поїзда. Минулої осені у Польщі сталося лобове зіткнення потягів, тоді обійшлося без летальних наслідків.







