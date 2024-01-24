В Чехии на переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика, машинист погиб

Рано утром в среду неподалеку от чешской Остравы на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и грузовик, машинист поезда погиб.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел возле городка Карвина, что фактически на польско-чешской границе. Около 5:40 пассажирский поезд с 70 людьми наехал на грузовик, оказавшийся на железнодорожном переезде.

В результате аварии 31-летний машинист поезда погиб, 20 других людей травмированы.

Водитель грузовика остался жив, потому что успел выбраться из машины до столкновения. По его словам, он выехал на переезд еще до включения предупредительного сигнала о приближении поезда, но застрял на путях.

На место прибыли шесть экипажей скорой помощи, в том числе вертолет. 18 человек после осмотра и первой помощи госпитализировали, одну женщину с более серьезными травмами забрали в Остраву на вертолете.

Пассажиров, которые не пострадали, забрали с места происшествия на автобусе.

Движение на железнодорожной линии в месте аварии, вероятно, будет остановлено до конца дня.

Probíhá vyšetřování nehody všech dotčených složek. Hasiči @Spravazeleznic budou odstraňovat následky nehody, to bude možné až po uzavření šetření na místě události. pic.twitter.com/a1YWpnPmk8 — DATEL (@datel_informuje) January 24, 2024

Водителю грозят обвинения в создании опасности для общественности из-за халатности.

В начале января в результате столкновения на железнодорожном переезде в Польше под Познанью погиб проводник поезда. Прошлой осенью в Польше произошло лобовое столкновение поездов, тогда обошлось без летального исхода.