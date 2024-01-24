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В правительстве Британии прокомментировали призыв военного руководства готовиться к нападению РФ

Среда, 24 января 2024, 18:27

Представитель премьер-министра Великобритании прокомментировал заявление главы Генштаба Патрика Сандерса о том, что общественность должна морально подготовиться к необходимости воевать в случае гипотетического нападения России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На вопрос журналистов, обсуждают ли в британском правительстве возможность введения призыва в армию, представитель Даунинг-стрит заявил, что "свидетельств этого нет, и правительство не намерено это прорабатывать".

"Британская армия гордится традицией добровольного призыва. Мы не планируем это менять", – добавил представитель Сунака, указав, что "гипотетические сценарии" потенциальных будущих конфликтов "пользы не несут".

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Главнокомандующий армии Британии ранее заявил, что британские власти должны морально настраивать общественность на то, что в будущем, возможно, придется воевать с Россией, и в таком случае многим британцам нужно будет служить в армии.

Похожие заявления в последнее время прозвучали от военных многих других стран.

Так, министр обороны Германии предполагает, что Россия может напасть на кого-то из членов НАТО через 5-8 лет. Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.

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