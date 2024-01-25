Пісторіус відповів на критику Кулеби щодо західних поставок снарядів Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув слова глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що КНДР більш ефективно постачає Росії артилерійські боєприпаси, ніж Захід – Україні.

Як пише "Європейська правда", про це глава Міноборони ФРН говорив в інтерв'ю Bild.

"Це заяви Кулеби, як ми їх знаємо. Він схильний до поляризації та перебільшення. Це його право в ситуації, в якій перебуває його країна. Але я бачу північнокорейські поставки в дещо іншому світлі. Це може бути кількість, але якість на значно іншому рівні", – зазначив Пісторіус.

Він не погодився з тим, що західні партнери роблять менше, ніж могли б, наголосивши, що "справа не в силі волі".

"Ні, це не так. Ми робимо те, що маємо. Ми йдемо "до межі" того, що ми можемо виправдати з міркувань безпеки", – наголосив міністр.

Пісторіус також назвав несправедливою критику на адресу Німеччини щодо поставок озброєнь, особливо на тлі інших європейських країн, які багато заявляли, але надали Україні менше.

"Я можу сказати, що Німеччина зараз практично щодня відправляє вантажі через кордон з чимось, зі зброєю, з боєприпасами, навіть невеликими партіями, коли вони прибувають, просто для того, щоб мати можливість швидко допомогти", – вказав він.

За його словами, наразі Берлін зіткнулися з труднощами, пов'язаними з тим, що виробництво не може йти в ногу з часом так швидко, як потрібно.

Раніше НАТО уклав контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів.

Альянс підштовхує країни-члени до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав закуповувати боєприпаси для України в країнах за межами ЄС, щоб поставити обіцяний мільйон снарядів.

За даними Reuters від початку грудня, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч з обіцяного мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року.