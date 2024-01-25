Писториус ответил на критику Кулебы о западных поставках снарядов Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что КНДР более эффективно поставляет России артиллерийские боеприпасы, чем Запад – Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава Минобороны ФРГ говорил в интервью Bild.

"Это заявление Кулебы... А он склонен к поляризации и преувеличению. Это его право в ситуации, в которой находится его страна. Но я вижу северокорейские поставки в несколько ином свете. Это может быть количество, но качество – на совсем другом уровне", – отметил Писториус.

Он не согласился с тем, что западные партнеры делают меньше, чем могли бы, подчеркнув, что "дело не в силе воли".

"Нет, это не так. Мы делаем то, что должны. Мы идем до предела того, что оправданно из соображений нашей безопасности", – подчеркнул министр.

Писториус также назвал несправедливой критику в адрес Германии относительно поставок вооружений, особенно на фоне других европейских стран, которые много заявляли, но передали Украине меньше.

"Я могу сказать, что Германия сейчас практически ежедневно отправляет грузы через границу с чем-то, с оружием, с боеприпасами, даже небольшими партиями, когда они прибывают, просто для того, чтобы иметь возможность быстро помочь", – указал он.

По его словам, в настоящее время Берлин столкнулись с трудностями, связанными с тем, что производство не может идти в ногу со временем так быстро, как нужно.

Ранее НАТО заключил контракты на закупку около 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Альянс подталкивает страны-члены к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

В то же время министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал закупать боеприпасы для Украины в странах за пределами ЕС, чтобы поставить обещанный миллион снарядов.

По данным Reuters от начала декабря, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.