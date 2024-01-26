У Європарламенті пропонують створити "міні-Шенген" для Болгарії, Греції та Румунії

Група депутатів Європейського парламенту від ліберальної групи Renew Euroope запропонували створити "міні-Шенген" між Болгарією, Грецією та Румунією вже до цього літа, аби полегшити інтенсивний туристичний рух між цими країнами.

Про це портал Euractiv дізнався від авторів ініціативи, повідомляє "Європейська правда".

Свою пропозицію євродепутати від Болгарії, Греції та Румунії надіслали грецькому міністру з питань міграції та притулку Греції Дімітрісу Кайрідісу. Окремо про неї повідомили представники болгарської партії "Продовжуємо зміни".

У листі автори пояснюють, що через наявність контролю на кордонах між Грецією (членом Шенгенської зони) та Болгарією і Румунією (які до неї не входять) транспортні компанії зазнають значних збитків, особливо в туристичний період.

В інтерв'ю Euractiv румунський депутат Європарламенту Влад Георге запевнив, що автори ініціативи отримали неофіційні, але "дуже позитивні" сигнали від грецького уряду про те, що там скасування контролю на кордонах підтримують.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з’явився наприкінці минулого року. Він передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах, тоді як дата скасування прикордонного контролю ще не визначена.