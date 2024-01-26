В Европарламенте предлагают создать "мини-Шенген" для Болгарии, Греции и Румынии

Группа депутатов Европейского парламента от либеральной группы Renew Euroope предложили создать "мини-Шенген" между Болгарией, Грецией и Румынией уже к этому лету, чтобы облегчить интенсивное туристическое движение между этими странами.

Об этом портал Euractiv узнал от авторов инициативы, сообщает "Европейская правда".

Свое предложение евродепутаты от Болгарии, Греции и Румынии направили греческому министру по вопросам миграции и убежища Греции Димитрису Кайридису. Отдельно о нем сообщили представители болгарской партии "Продолжаем изменения".

В письме авторы объясняют, что из-за наличия контроля на границах между Грецией (членом Шенгенской зоны) и Болгарией и Румынией (которые в нее не входят) транспортные компании несут значительные убытки, особенно в туристический период.

В интервью Euractiv румынский депутат Европарламента Влад Георге заверил, что авторы инициативы получили неофициальные, но "очень позитивные" сигналы от греческого правительства о том, что там отмену контроля на границах поддерживают.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран появился в конце прошлого года. Он предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах, тогда как дата отмены пограничного контроля еще не определена.