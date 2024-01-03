Президент Латвії назвав пріоритетом зміцнення кордону з РФ та Білоруссю

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що у 2024 році потрібно продовжити роботу зі зміцнення національної безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю програмі LTV "Ранкова панорама", повідомляє Delfi.

За його словами, один із пріоритетів на 2024 рік – зміцнення східного кордону не тільки з Білоруссю, а й з Росією, який потрібно укріпити з точки зору військової інфраструктури.

"Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", – вказав Рінкевичс.

Президент Латвії зазначив, що цього року необхідно працювати над впровадженням системи цивільної оборони, де збільшення фінансування системи внутрішніх справ має першочергову важливість.

Він не виключив, що висуне будь-які законодавчі ініціативи, але не став розкривати деталі.

"Я можу тільки сказати, що діятиму в рамках трьох пріоритетів, які я одного разу позначив у своєму виступі в Сеймі в день інавгурації під час вступу на посаду, – безпека, освіта й конкурентоспроможність", – пояснив Рінкевичс.

Раніше латвійська влада заявила, що поки що не має наміру повністю закривати кордон із Росією та Білоруссю через сплеск нелегальної імміграції.

Перед цим повідомляли, що Латвія хоче залучити армію до будівництва інфраструктури безпеки сухопутного кордону з Росією, щоб пришвидшити його темпи.

Нагадаємо, уряд Латвії 12 жовтня вирішив зупинити роботу прикордонних переходів Вієнтулі та Педедзе. Приводом стало рішення Москви з 16 жовтня пускати громадян України в РФ тільки через два пункти перетину кордону – аеропорт "Шереметьєво" і Лудонку, тобто через Вієнтулі. МВС Латвії визнало, що це може призвести до хаосу і гуманітарної катастрофи на кордоні, і запропонувало уряду закрити Вієнтулі.

А у вересні уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.